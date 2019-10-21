KYK burs başvuruları bugün sona erecek! 2019 KYK kredi ve burs başvurusu nasıl, nereden yapılır?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü kredi ve burs başvurusu bugün sona erecek! Kurum tarafından geçtiğimiz hafta yapılan son duyurunun ardından, başvuruların kabul edilmeye başlandığı açıklanmıştı. Bilindiği üzere, maddi imkanı el vermeyen yüz binlerce öğrenciye geri ödemeli ve geri ödemesiz olmak üzere iki farklı şekilde destek sağlanıyor. Bundan faydalanmak ve işlemlerini son güne bırakan adaylar, '2019-2020 KYK burs ve kredi başvurusu nasıl, nereden yapılır?' sorusuna yanıt arıyor. Öğrencilerin kredi veya burs hakkından faydalanıp faydalanamayacakları ise e-Devlet üzerinden işlemlerini son gününde tamamlaması ve sonuçların açıklanması ile kesinleşecek.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK? - TIKLAYINIZ

2019-2020 KYK BURS BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Tüm ilgili işlemler e-Devlet üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde yapılmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

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KYK BURS BAŞVURUSU BUGÜN SONA ERECEK!

Haberimizin ilerleyen sayfalarından KYK kredi burs başvurusu hakkında bilgi edinebilir, merak edilen detaylara ilişkin hızlı ve kolay bir şekilde fikir sahibi olabilirsiniz.