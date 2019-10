Avrupalı öğrenciler, sağlıklı yaşamın sırrını Darüşşafaka’da öğreniyor

Darüşşafaka Eğitim Kurumları eğitimde fırsat eşitliği misyonu kapsamında öğrencilerine uluslararası programlara katılma; farklı ülkelerden yaşıtlarıyla birlikte projeler gerçekleştirip kendilerini geliştirme olanağı sunmaya devam ediyor. Darüşşafaka Ortaokulu Erasmus Kulübü öğrencileri ''Your Health is Your Wealth'' adlı projeleriyle Almanya, Polonya'dan gelen 14 öğrenciyi İstanbul Maslak'ta bulunan kampüsünde arasında ağırladı.

KÜLTÜREL GEZİLER DE DÜZENLENDİ

İstanbul'un tarihini güzelliklerini ve kültürel değerlerini misafir öğrencilere tanıtmak için ise Topkapı Sarayı ile Ayasofya Müzesine gezi düzenlendi. Erasmus projesini değerlendiren öğrenciler, bu tür etkinliklerle hem yabancı kültürleri tanıdıklarını hem de farklı insanlarla tanışarak yeni dostluklar kurduklarını ifade etti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Daruşşafaka Ortaokul Müdürü Şule Uyar, ''Erasmus programının, gençleri bir araya getirip birlikte çalışmalarını destekleyerek onların daha iyi bir toplumun inşası sürecinde güçlendirilmelerinde kilit rol oynadığını düşünüyorum. Okulumuzda Erasmus öğrencilerini ağırlamaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Bu proje ile sağlık konusunda bir farkındalık yaratmayı hedefledik. Öğrencilerimizin bu tür projelerde yer alması ve ülkemizi en iyi şekilde tanıtması göğsümüzü kabartıyor. Projeye katkı sağlayan ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum'' dedi.