MEB 2019-2020 ara tatil takvimi: İlk ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Okullar kasımın kaçında tatile giriyor?

Ekim ayının sonlarına doğru gelinirken, milyonlarca öğrencinin gözü kulağı ara tatilde. Geçtiğimiz dönemin sonunda yeni bir düzenlemeye gidildiğini açıklayan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullarda sömestr ve yaz olmak üzere iki olan tatil sayısının dörde yükseldiğini duyurmuştu. Öğrenci ve öğretmenlerin performanslarını arttırarak, derslere daha adapte ve zinde olmasını amaçlayan bu sistemde ilk ara tatil tarihi de yaklaşıyor. Durum böyle olunca, konuya yönelik araştırmalar da artış gösterdi.

MEB 2019-2020 İŞ TAKVİMİ İLE TATİL TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2019-2020 resmi iş takvimini eğitim öğretim döneminin başında açıklarken, birinci ve ikinci dönemdeki ara tatil tarihleri hakkında merak edilenleri de duyurdu. Peki, okullarda ilk ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

OKULLARDA KASIM ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından, Kasım ara tatili ve tarihleri hakkında bilgi edinebilir; kaç gün kaldığını hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.