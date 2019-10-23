Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Eğitim Haberleri > MEB'in "öğretmen kitaplığı" uygulaması yayında

'in "öğretmen kitaplığı" uygulaması yayında

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okumak, araştırmak ve bilgiye ulaşmayı kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan "Öğretmen Kitaplığı" uygulamasının devreye alındığını bildirdi.

AA Eğitim
Giriş Tarihi: 23.10.2019 11:50 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 12:18
MEB'in öğretmen kitaplığı uygulaması yayında

Bakan Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) "Öğretmen Kitaplığı" aplikasyonu ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Selçuk, paylaşımında, "Okumak, araştırmak, bilgiye ulaşmak için öğretmenlerimizin yolunu açan 'Öğretmen Kitaplığı' aplikasyonu yayında. Telefonunuza yüklediğiniz uygulama ile kitaplara ulaşabilir, yeni kitap güncellemelerini takip edebilirsiniz." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı da konuyla ilgili Twitter paylaşımında, Türkiye'de kamuda ilk mobil öğretmen kitaplığını kurduklarını belirterek, söz konusu aplikasyonla öğretmenlerin, okul yöneticilerinin ve tüm vatandaşlara her yerden her zaman okuma imkanının tanınacağını, görme engelli kişilerin de diledikleri gibi kitaplara ulaşabileceğini kaydetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
MEB'in "öğretmen kitaplığı" uygulaması yayında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN