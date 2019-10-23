ÖSYM sınav takvimi 2020 belli oldu mu? 2020 KPSS, LGS, YKS, ALES, DGS, YDS, MSÜ ile YÖKDİL sınavları ne zaman?

Yeni eğitim öğretim yılı ile beraber Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen sınavlara katılım sağlayacak milyonlarca öğrencinin gözü 2020 ÖSYM sınav takvimine çevrildi. Bilindiği gibi, Kaymakamlık, LGS, YKS, KPSS, eKPSS, DGS, ALES, TUS, MSÜ ve YÖKDİL gibi sınavların tarihleri belirlenen takvimde yer alıyor ve öğrenciler de buna uygun çalışma tempolarına şekil veriyor. En çok katılımın olduğu sınavlar ise YKS ve KPSS olarak dikkatleri çekiyor. Zira, YKS ile milyonlarca öğrenci yüksek öğretim kurumlarına yerleşirken KPSS ile kamu personeli kapsamında alım gerçekleştiriliyor.

ÖSYM 2020 SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI MI?

Sizler için hazırladığımız haberimizin ilerleyen sayfalarından 2020 ÖSYM sınav takvimi hakkında bilgi edinebilir; merak ettiğiniz bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İşte, detaylar