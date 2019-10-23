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Son Dakika: Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren çok önemli gelişme... Resmen değişiyor!

Edinilen son dakika bilgisine göre, (), öğrenci karnelerinin değişmesi için çalışma başlattı. Karnelerin değişmesi ile beraber, veliler öğrenci karnelerine baktığında çocuklarının yıl için neyi yapıp neyi yapamadıklarını da görecek.

Giriş Tarihi: 23.10.2019 10:02 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 10:25
Son Dakika: Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren çok önemli gelişme... Resmen değişiyor!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren bir son dakika gelişmesi yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bakanlık tarafından öğrenci karnelerinin değişmesi için çalışma başlatıldı.

CNN Türk'ten Duygu Bayram Ayaz'ın özel haberine göre yapılacak değişiklikle artık karnelerde sadece not değerlendirmesi yer almayacak.
Yeni karnelerde öğrencilerin 1 yıllık gelişim süreçleri de yer alacak.

TEK SAYFA OLMAYACAK

Veliler öğrenci karnelerine baktığında çocuklarının yıl için neyi yapıp neyi yapamadıklarını da görecek.

Karneler tek sayfa olmayacak.

'Örneğin öğrenci ezber yapabiliyor mu?', 'Derste söz hakkı istiyor mu?', 'Yüksek sesle okuyabiliyor mu?', 'Okuyabildiğini anlayabiliyor mu?', 'Bir kitabı okuyup anlatabiliyor mu?', 'Yazdığını ne kadar hızlı yazabiliyor mu?' gibi değerlendirmeler karnelerde yer alacak.

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Son Dakika: Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren çok önemli gelişme... Resmen değişiyor!
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