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tercihleri başladı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019- 2. dönem) tercih işlemleri başladı.

AA Eğitim
Giriş Tarihi: 23.10.2019 11:57 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 12:00
TUS tercihleri başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TUS 2. dönem tercih işlemleri 23-31 Ekim 2019'da yapılacak.Tercih işlemi, 31 Ekim saat 23.59'da sona erecek.

2019 TUS TERCİH NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirecek.

Yerleştirme işleminde, 2019-TUS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları önem taşıyor.

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