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Avrupalı öğrencilere sağlık dersi

Giriş Tarihi: 24.10.2019
Avrupalı öğrencilere sağlık dersi
Almanya ve Polonya'dan Türkiye'ye gelen 14 öğrenci, Darüşşafaka Ortaokulu Erasmus Kulübü öğrencileri tarafından düzenlenen "Your Health is Your Wealth" etkinliğine katılırken, organizasyon kapsamında sağlıkla ilgili teori ve pratik dersler aldı. Darüşşafaka Eğitim Kurumları Okul Doktoru Esra Yüksel sağlıkla ilgili bilinmeyen ilginç gerçekleri, zihinsel ve fiziksel sağlığı korumanın yolları ile beslenmede nelere dikkat edilmesi gerektiğini yaptığı sunumla öğrencilerle paylaştı. Öğrencilerle Belgrad Ormanı'nda yürüyüş de yapıldı.
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Avrupalı öğrencilere sağlık dersi
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