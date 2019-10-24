Balkanlar’ın Harvard’ını kurdular

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Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından geçen yıl satın alınan Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki New York Tirana Üniversitesinde (UNYT) kısa sürede Balkanlar'ın en gözde yükseköğretim kurumu oldu. ABD ile İngiltere'deki iki üniversiteden çift diplomayla mezuniyet fırsatı sunan UNYT Avrupa Üniversiteler Birliği ile Balkan Üniversiteler Birliği'ne de üye oldu. Maarif Vakfı çatısı altında başlayan bu işbirlikleriyle üniversite Avrupa'nın en prestijli yükseköğretim kurumlarıyla birlikte araştırmalar yapacak. Bölgenin en büyük uluslararası üniversitesi haline gelen UNYT'de bugün itibariyle 16 farklı ülkeden 900 öğrenci eğitim görüyor. Öğrenci sayısının bu yıldan itibaren daha da artacağı bekleniyor.Maarif Vakfı ile birlikte öğrenci odaklı bir eğitim sistemi anlayışı da getirilen UNYT'de bu yıl yeni bir uygulamaya da geçilecek. Learn and Practise (LNP) adı verilen projeyle öğrencilerin okurken ilgili alanlarından çalışma tecrübesi de kazanması sağlanacak. Bu kapsamda ülkedeki uluslararası faaliyet gösteren firmalarla da işbirliği yapıldı. Başta bankacılık olmak üzere birçok sektörde öğrenciler eğitimlerinin bir kısmını bu firmalarda çalışarak tamamlayacaklar.Üniversite'nin 2019-2020 akademik açılış töreni ise geçtiğimiz günlerde yapıldı. Törene Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük'ün yanı sıra Maarif Vakfı yetkileri de katıldı. Yörük, törende yaptığı konuşmada üniversitenin yalnızca Tiran'ın ve Arnavutluk'un değil bölgenin de en iyi ve en başarılı üniversitesi olacağını kaydetti. TMV'ye bağlı eğitim kurumlarındaki öğrenci sayılarındaki artışın Arnavut dostlarının Türkiye ve Vakfın yönetimine olan güvenin somut kanıtı olduğunu ifade eden Yörük, üniversiteye yeni bölüm ve araştırma merkezlerinin açılmasıyla kalitenin artacağını belirtti.TMV Mütevelli Heyet Üyesi Cihad Demirli de Arnavutluk'ta okul öncesinden yükseköğretime kadar Maarif Vakfı bünyesindeki okullarda bin 200 öğrencinin eğitim aldığını söyledi. Bölgede 1 yıldır faaliyet göstermelerine rağmen tüm kademelerde öğrenci sayısının yüzde 30 arttığını dile getirdi. UNYT Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu ise üniversitenin birçok üst düzey üniversite ile iş birliği anlamında uluslararası bir üniversite olduğunu vurgulayarak, "Bu üniversite Arnavutluk'un kapılarını dünyaya açmıştır." dedi.