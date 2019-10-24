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sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 başvuru sonuçları açıklanma tarihi!

On binlerce öğrenci ' sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt arıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından başvurularının alındığı burs ve kredi sonuçlarının açıklanma tarihi büyük bir heyecanla bekleniyor. Kurumun resmi açıklama yapmasıyla birlikte başvuru sonuçları sorgulanmaya başlayacak. KYK başvuru sonuçları kurumun değerlendirmesinin ardından lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri karşılıksız burs alacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da burs almaya hak kazanamayan öğrenciler diledikleri taktirde karşılıksız burs imkanından faydalanabilecek. Peki, 2019 ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 24.10.2019 15:37
KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklanma tarihi!

Kredi Yurtlar Kurumu'nun (KYK) burs başvuruları 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. Özellikle şehir dışında eğitim hayatına devam eden öğrenciler karşılık burs almak istiyor. 15-21 Ekim tarihleri arasında yapılan burs başvurularının sona ermesinin ardından lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri kurumdan resmi açıklama beklemeye başladı. Bilindiği üzere geçtiğimiz sene ve kredi sonuçları 13 Kasım'da açıklanmıştı. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden "taahhütname onayı" yapmaları gerekecek. Peki, 2019 ne zaman açıklanacak?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Eğitim öğretim hayatına devam eden öğrenciler KYK burs başvurularını tamamladı. Şimdi ise gözler sonuçlarına çevrildi. Haberimizde, 2019 KYK burs ve kredi başvuru açıklanma tarihine ilişkin detaylara erişebilirsiniz.

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KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklanma tarihi!
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