LGS örnek sorular yayınlandı! MEB ile Ekim ayı 2020 LGS örnek soru kitapçığı nasıl, nereden görüntülenir?

Liselere Geçiş Sınav tarihinin belli olmasının ardından Ekim ayı örnek sorular kitapçığı da yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ODSGM üzerinden PDF olarak LGS sözel ve sayısal örnek soru kitapçığının öğrencilerin erişimine açıldığını duyurdu. Bilindiği gibi, MEB tarafından yayımlanan LGS örnek soru kitapçıkları ile öğrencilerin sınava yönelik hazırlık süreçlerinin pekiştirilmesi amaçlanıyor.

2020 LGS ÖRNEK SORULARI (EKİM)

Tam bu noktada, sınava hazırlanan öğrenciler ve velileri de '2020 LGS örnek sorular kitapçığı nasıl ve nereden görüntülenir, indirilir?' sorusu ile araştırmalarını gerçekleştiriyor. MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, her ay örnek soru kitapçığı yayımlamaya devam edecek.

Hemen aşağıda bulunan görsel ve linke tıklayarak Ekim ayı LGS örnek soru kitapçığına ulaşabilirsiniz.