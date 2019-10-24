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örnek sorular yayınlandı! MEB ile Ekim ayı 2020 LGS örnek soru kitapçığı nasıl, nereden görüntülenir?

Sistemi kapsamında 2019-2020 eğitim öğretim dönemi için sınav tarihi açıklanırken; ilk örnek sorular kitapçığı da yayınlandı. Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından erişime açılan LGS örnek soru kitapçığı ile öğrencilerin çalışma süreçleri daha verimli hâle geliyor. Durum böyle olunca, öğrencilerin yanıtını aradığı '2020 LGS örnek sorular MEB tarafından yayınlandı mı?' sorusu da cevabına ulaştı. MEB, sayfası üzerinden PDF hâlinde sözel ve sayısal testlere ilişkin örnek sorular açıklandı. Haberimizin detaylarından, Ekim ayı için 2020 LGS sözel ve sayısal örnek sorular kitapçığına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 24.10.2019 12:57 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 12:59
LGS örnek sorular yayınlandı! MEB ile Ekim ayı 2020 LGS örnek soru kitapçığı nasıl, nereden görüntülenir?

Liselere Geçiş Sınav tarihinin belli olmasının ardından Ekim ayı örnek sorular kitapçığı da yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ODSGM üzerinden PDF olarak LGS sözel ve sayısal örnek soru kitapçığının öğrencilerin erişimine açıldığını duyurdu. Bilindiği gibi, MEB tarafından yayımlanan LGS örnek soru kitapçıkları ile öğrencilerin sınava yönelik hazırlık süreçlerinin pekiştirilmesi amaçlanıyor.

2020 LGS ÖRNEK SORULARI (EKİM)

Tam bu noktada, sınava hazırlanan öğrenciler ve velileri de '2020 LGS örnek sorular kitapçığı nasıl ve nereden görüntülenir, indirilir?' sorusu ile araştırmalarını gerçekleştiriyor. MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, her ay örnek soru kitapçığı yayımlamaya devam edecek.

Hemen aşağıda bulunan görsel ve linke tıklayarak Ekim ayı LGS örnek soru kitapçığına ulaşabilirsiniz.

LGS örnek sorular 2020 yayınlandı! Ekim ayı LGS sözel ve sayısal örnek soru kitapçığı burada!

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