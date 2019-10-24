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Özel güvenlik sınav soruları ne zaman yayımlanacak? 84. Dönem özel güvenlik sınav sorularına nasıl erişim sağlanır?

84. dönem özel güvenlik sınav sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe dikkat kesilen özel güvenlik adayları, Özel güvenlik sınav soruları PDF’ine erişim sağlayarak yaptıkları işaretlemeler üzerinden doğru ve yanlışlarını öğrenebilecek. Bu bağlamda adaylar, özel güvenlik sınav soruları ne zaman paylaşılır ile birlikte sınav sonuçları ne zaman açıklanır sorularının yanıtını araştırıyor.

Giriş Tarihi: 24.10.2019 16:14 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 16:15
Özel güvenlik sınav soruları ne zaman yayımlanacak? 84. Dönem özel güvenlik sınav sorularına nasıl erişim sağlanır?

Özel güvenlik sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih için geri sayım başladı. 20 Ekim tarihinde gerçekleştirilen 84. Dönem Temel Eğitim ve 60. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın sorularının paylaşılması ile birlikte adaylar, sınav esnasında yaptıkları işaretlemelerin doğruluğunu teyit edebilecek. Bununla birlikte sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında da adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Peki 84ç dönem özel güvenlik sınav soruları ne zaman yayımlanacak? 2019 ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte özel güvenlik sınavı ile ilgili merak edilen detaylar…

ÖGG SINAV SORULARINA ERİŞİM NE ZAMAN SAĞLANACAK?

ÖGG 84. Temel Eğitim ve 60. Yenileme Eğitimi Sınavı soru kağıtlarının yakın bir tarihte adayların erişimine açılması bekleniyor. Öte yandan sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de merakla beklenirken sonuç açıklanma tarihi ile ilgili henüz resmi olarak belirtilen bir tarih yok.

Özel güvenlik sorularıyla ilgili detaylar için adaylar, EGM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruları takip edebilir.

ÖZEL GÜVENLİK SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları "http://sinavsonuc.ozelguvenlik.pol.tr/" adresi üzerinden erişime açılacak. Sınav sonuçları açıklandığı dakikadan itibaren adaylar, T.C. kimlik numaraları ile sorgulama işlemini gerçekleştirebilir.

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