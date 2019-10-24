Son Dakika Haberi: MEB, 2020 LGS tarihini açıkladı! LGS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

son dakika olarak açıklandı. Böylece, milyonlarca öğrenci ve velinin cevabını aradığı '2020 LGS ne zaman yapılacak?' sorusu da yanıta ulaşmış oldu. Edinilen bilgilerde, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin iki oturum olarak düzenlenen sınavda soru sayısı, ders dağılımları ve sınav süresinde de herhangi bir değişiklik yapılmadı. Öğrenciler, 2020 Liselere Geçiş Sistemi tarihi bilgisinin netleşmesinin ardından, çalışmalarını da ona göre şekillendirecek. Peki, 2020 LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

2020 LGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından, MEB'in son dakika açıklaması ile 2019-2020 LGS sınav tarihi hakkında bilgi edinebilirsiniz.