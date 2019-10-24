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Vakıf üniversitesinden sanat atağı

Giriş Tarihi: 24.10.2019
Vakıf üniversitesinden sanat atağı
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin (İYYÜ) Topkapı'daki Yerleşkesi'nde oluşturulan "Galeri Yeni Yüzyıl" çok sayıda tanınmış sanatçının eserinin yer aldığı karma sergi ile kapılarını sanatseverlere açtı. İYYÜ Rektörü Yaşar Hacısalihoğlu "Bir üniversiteyi üniversite yapan hiç kuşkusuz içindeki değerleridir. Ama o değerleri kıymetlendirecek, o toplumun nabzını tutacak, onu toplumla bütünleştirecek ana başlık ise sanattır" dedi. Sergiye bu yıl 60'ıncı sanat yılını kutlayan Devrim Erbil'in yanı sıra Çiğdem Erbil, Aydın Ayan, gibi sanatçılar eserleriyle katıldı.
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Vakıf üniversitesinden sanat atağı
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