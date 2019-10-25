AÖL 1.dönem sınavı ne zaman? 2019 MEB AÖL sınav takvimi!

AÖL 1.dönem sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL sınav takvimine göre kayıt ve kayıt yenileme işlemleri sona erdi. Bunun akabinde 2019 AÖL sınav tarihleri belli oldu. Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2019-2020 öğretim yılı 1. dönem sınavları için halk eğitimi merkezlerince talep edilen ders kitapları dağıtım merkezlerine gönderilmiştir. Peki AÖL 1.dönem sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak?

AÖL 1.DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

Haberimizde, AÖL 1.dönem sınavına ve Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav takvimine erişebilirsiniz.