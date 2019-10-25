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ne zaman? 2019 !

tarafından yapılan için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde AÖL kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan adaylar, sınav çalışmalarına hız kazandırdı. Belli sebeplerden ötürü liseyi dışardan okumak zorunda kalanlar ‘’ AÖL 1.dönem sınavı ne zaman?’’ sorusuna arama motorundan yanıt arıyor. Sınavlar iş takviminde yazan tarihlerde hafta sonu Cumartesi ve Pazar iki gün, dört oturumda yapılacak.

Giriş Tarihi: 25.10.2019 14:33
AÖL 1.dönem sınavı ne zaman? 2019 MEB AÖL sınav takvimi!

için heyecanlı bekleyiş sürüyor. () takvimine göre kayıt ve kayıt yenileme işlemleri sona erdi. Bunun akabinde 2019 AÖL sınav tarihleri belli oldu. Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2019-2020 öğretim yılı 1. dönem sınavları için halk eğitimi merkezlerince talep edilen ders kitapları dağıtım merkezlerine gönderilmiştir. Peki AÖL 1.dönem sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak?

AÖL 1.DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

Haberimizde, AÖL 1.dönem sınavına ve Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav takvimine erişebilirsiniz.

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AÖL 1.dönem sınavı ne zaman? 2019 MEB AÖL sınav takvimi!
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