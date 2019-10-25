KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK 2019 burs ve kredi başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Kredi Yurtlar Kurumu'nun (KYK) burs başvuruları 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. Özellikle şehir dışında eğitim hayatına devam eden öğrenciler karşılık burs almak istiyor. 15-21 Ekim tarihleri arasında yapılan burs başvurularının sona ermesinin ardından lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri kurumdan resmi açıklama beklemeye başladı. Bilindiği üzere geçtiğimiz sene KYK burs ve kredi sonuçları 13 Kasım'da açıklanmıştı. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden "taahhütname onayı" yapmaları gerekecek. Peki, 2019 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Eğitim öğretim hayatına devam eden öğrenciler KYK burs başvurularını tamamladı. Şimdi ise gözler KYK burs ve kredi sonuçlarına çevrildi. Haberimizde, 2019 KYK burs ve kredi başvuru açıklanma tarihine ilişkin detaylara erişebilirsiniz.