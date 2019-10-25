YÖKDİL sınav giriş belgesi yayınlandı! 2019 ÖSYM ile YÖKDİL ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

On binlerce öğrenci YÖKDİL sınav giriş belgesini sorgulamaya başladı. Anadolu Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi bünyesinde yılın belirli dönemlerinde gerçekleşen YÖKDİL giriş belgeleri yayınlandı. Bu bağlamda '' YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2019 ÖSYM ile YÖKDİL ne zaman yapılacak?'' sorularına yanıt aranmaya başlandı. 2019 yılı Sonbahar dönemi yapılacak olan sınav "Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce" dillerinde, "Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler" alanlarında yapılacaktır. Adaylar sınav giriş belgelerine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir. İşte merak edilen detaylar…

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGELESİ YAYINLANDI!

Haberimizin ayrıntılarından YÖKDİL sınav giriş belgesine ve sınav tarihine ilişkin detaylara erişebilirisiniz.

ÖSYM'den YÖKDİL giriş belgesine dair açıklamada şu ifadelere yer verildi.

2019-YÖKDİL SINAVA GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI

03 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır