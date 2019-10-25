YÖKDİL sınav giriş belgesi yayınlandı! ÖSYM ile YÖKDİL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

YÖKDİL sınav giriş belgesi geçtiğimiz gün Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından AİS sisteminden adayların erişimine açıldı. Akademik kariyer yapmak isteyen veya lisansüstü eğitim, TUS, DUS ve doçentlik başvurularında kullanılabilinmesi amacıyla her yıl düzenlenmektedir. Adaylar YÖKDİL sınav giriş belgesi sorgulama nasıl ve nereden yapılır? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, YÖKDİL sınav giriş belgesi yayınlandı mı? YÖKDİL sınavı ne zaman?

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adayların başvuran adaylar detayları araştırıyor. Haberimizin devamından YÖKDİL sınav giriş belgesi ekranına ulaşabilirsiniz…