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sınav giriş belgesi yayınlandı! ile sorgulama ekranı

sınav giriş belgesi 24 Ekim yani dün itibariyle adayların erişimine açıldı. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı adayların dil becerilerini belirlemek amacıyla her yıl düzenlenmektedir. YÖK tarafından yılda iki kez yapılacağı bilinmektedir. AİS üzerinden yayınlanan için adayın bilgileri ile sisteme giriş yapması gerekiyor. Peki, Üniversitelerde akademik kariyer yapabilmek için gerekli olan dil yeterliliği puanı olarak da kullanılabilmektedir. 2019 YÖKDİL ne zaman? İşte YÖKDİL sınav giriş belgesi ve tarihi…

Giriş Tarihi: 25.10.2019 10:14
YÖKDİL sınav giriş belgesi yayınlandı! ÖSYM ile YÖKDİL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

sınav giriş belgesi geçtiğimiz gün Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından AİS sisteminden adayların erişimine açıldı. Akademik kariyer yapmak isteyen veya lisansüstü eğitim, TUS, DUS ve doçentlik başvurularında kullanılabilinmesi amacıyla her yıl düzenlenmektedir. Adaylar sorgulama nasıl ve nereden yapılır? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, YÖKDİL sınav giriş belgesi yayınlandı mı? ?

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adayların başvuran adaylar detayları araştırıyor. Haberimizin devamından YÖKDİL sınav giriş belgesi ekranına ulaşabilirsiniz…

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YÖKDİL sınav giriş belgesi yayınlandı! ÖSYM ile YÖKDİL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
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