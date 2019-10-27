Ara tatil ne zaman, hangi gün başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2019 - 2020 takvimi burada!

Ekim ayının sonlarına gelinmişken milyonlarca öğrenci ve velisi "Ara tatil ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt aramakta. İlk kez uygulanacak olan okullarda sömestr ve yaz olmak üzere iki olan tatil sayısının dörde yükseldiğini duyuran (MEB) Milli Eğitim Bakanlığı 2019 - 2020 takvimi merak ediliyor. En güncel ve en doğru bilgileri öğrenmek isteyen vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Öğrenci ve öğretmenlerin performanslarının arttırılması ve bu bağlamda daha verimli olunması adına yapılan ilk ara tatil verimli bir şekilde değerlendirilecek.

KASIM ARA TATİLİ (İLK ARA TATİL) NE ZAMAN BAŞLAYACAK? MEB 2019 - 2020 TAKVİMİ!

Haberimizin devamından ilk ara tatil ve tarihleri ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilir, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni eğitim öğretim yılı takvimine ulaşabilirsiniz.