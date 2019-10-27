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, hangi gün başlayacak? ? 2019 - 2020 takvimi burada!

Öğrenci ve velilerin gündemindeki en önemli konulardan biri olan " başlıyor?" sorusunun yanıtı yoğun ilgi görüyor. tarafından bu sene ilk kez uygulamaya alınacak olan ara tatillerin kaç gün süreceği ve ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. İlk kez uygulanacak olan uygulama için öğrenciler heyecanla bekliyor. Aynı zamanda "?" sorusuna da yanıt arayan öğrenci ve veliler konu ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Peki ? İşte merak edilen 2019 - 2020 eğitim öğretim yılı takvimi!

Giriş Tarihi: 27.10.2019 18:38 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019 18:38
Ara tatil ne zaman, hangi gün başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2019 - 2020 takvimi burada!

Ekim ayının sonlarına gelinmişken milyonlarca öğrenci ve velisi " başlıyor?" sorusuna yanıt aramakta. İlk kez uygulanacak olan okullarda sömestr ve yaz olmak üzere iki olan tatil sayısının dörde yükseldiğini duyuran () 2019 - 2020 takvimi merak ediliyor. En güncel ve en doğru bilgileri öğrenmek isteyen vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Öğrenci ve öğretmenlerin performanslarının arttırılması ve bu bağlamda daha verimli olunması adına yapılan ilk ara tatil verimli bir şekilde değerlendirilecek.

KASIM ARA TATİLİ (İLK ARA TATİL) NE ZAMAN BAŞLAYACAK? MEB 2019 - 2020 TAKVİMİ!

Haberimizin devamından ilk ara tatil ve tarihleri ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilir, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni eğitim öğretim yılı takvimine ulaşabilirsiniz.

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Ara tatil ne zaman, hangi gün başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2019 - 2020 takvimi burada!
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