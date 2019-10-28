15 tatil ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman tatil olacak? MEB takvimi!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019 - 2020 çalışma takvimine göre 15 tatil ne zaman sorusu yanıt buldu. Milyonlarca öğrenci 9 Eylül tarihinde okula başladı ve yoğun bir maratona girdiler. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2019-2020 resmi takvimini eğitim öğretim döneminin başında açıklarken, 15 tatil ve ara tatil tarihleri hakkında merak edilenleri de duyurdu. Peki 15 tatil ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman tatil olacak? İşte yanıtı…

15 TATİL NE ZAMAN? 2019-2020 MEB TAKVİMİ

Yeni eğitim öğretim sistemiyle birlikte milyonlarca öğrenci 15 tatil tarihini merak ediyor. Haberimizde 15 tatil ve ara tatiller hakkında merak ettiklerinize ulaşabilirsiniz.. Yeni sistemde yarıyıl tatili 11 haftaya, ara tatil süreleri ise 15 günden yarı yarıya bölünerek kullanılacak.