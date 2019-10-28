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başlayacak? olacak? takvimi!

başlayacak? Sorusu, öğrenciler ve velilerin sıklıkla araştırdığı bir konu oldu. takviminde tatil günleri ve eğitim sistemiyle alakalı değişimler yaşanmıştı. Ara tatili iple çeken öğrenciler şimdiden ‘’ ne zaman başlayacak? olacak?’’ sorularına arama motorundan hızla yanıt aramaya başladı. Öğrenciler her iki dönemde olmak üzere 1'er hafta ara tatil yapacak. Bu senenin ilk yarı tatili kasım ayın başlayacak. Peki okullar ne zaman tatil olacak? 15 tatil ne zaman?

Giriş Tarihi: 28.10.2019 12:14
15 tatil ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman tatil olacak? MEB takvimi!

() 2019 - 2020 çalışma takvimine göre sorusu yanıt buldu. Milyonlarca öğrenci 9 Eylül tarihinde okula başladı ve yoğun bir maratona girdiler. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2019-2020 resmi takvimini eğitim öğretim döneminin başında açıklarken, ve ara tatil tarihleri hakkında merak edilenleri de duyurdu. Peki 15 tatil ne zaman başlayacak? olacak? İşte yanıtı…

15 TATİL NE ZAMAN? 2019-2020 MEB TAKVİMİ

Yeni eğitim öğretim sistemiyle birlikte milyonlarca öğrenci 15 tatil tarihini merak ediyor. Haberimizde 15 tatil ve ara tatiller hakkında merak ettiklerinize ulaşabilirsiniz.. Yeni sistemde yarıyıl tatili 11 haftaya, ara tatil süreleri ise 15 günden yarı yarıya bölünerek kullanılacak.

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15 tatil ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman tatil olacak? MEB takvimi!
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