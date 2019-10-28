KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır? Binlerce üniversite öğrencisinin beklediği KYK burs sonuçları açıklandı mı?

Her yıl milyonlarca üniversite öğrencisine destek olarak verilmekte olan KYK burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Öğrenciler kendilerine kredi mi yoksa burs mu çıktı sorusunun cevabını merak ediyor. Çünkü kredi alan kişiler okul hayatlarının bitmesinden sonra aldığı ücreti devlete geri ödemesi gerekiyor. Son zamanlarda öğrencilerin gündeminde yer alan bu konu internet üzerinden "KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?" şeklinde araştırılmaya devam ediyor. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır? Tarih belli oldu mu? İşte detaylar…

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite öğrencilerinin gündeminde olan Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından maddi destek olmak amacıyla verilen ücret için araştırmalar sürüyor. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır? Haberimizin devamından konuyla ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz…