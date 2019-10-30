AÖF sınav takvimi belli oldu! AÖF güz dönemi sınavları ne zaman yapılacak? İşte o tarihler

AÖF sınav takvimi Anadolu Üniversitesi tarafından resmi site üzerinden öğrencilerle paylaşıldı. Güz dönemi içerisinde girmekle yükümlü olunan sınavlar genel olarak her yıl bu zamanlarda Anadolu Üniversitesi tarafınca belirlenirdi. Öğrenciler bunu arıyordu. Üniversite eğitimlerine açıktan devam eden veya ikinci üniversite olarak okuyan adaylar araştırıyor. Peki, AÖF güz dönemi sınav tarihleri ne zaman? İşte AÖF güz dönemi sınav takvimi…

AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

Üniversite eğitimlerine açık öğretim üzerinden devam edecek olan binlerce aday internet üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Haberimizin devamından www.anadolu.edu.tr/acikogretim sitesinden açıklanan tarihlere ulaşabilirsiniz...