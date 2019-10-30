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ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2019- 2020 AÖL sınav takvimi belli oldu

Merakla beklenen AÖL 1.dönem sınav tarihleri belli oldu. 'nın () yayımladığı iş takvimine göre; AÖL 2019-2020 eğitim dönemine kayıt ve kayıt yenileme işlemleri tamamlanmıştı. Liseyi açıktan bitirmek zorunda kalan öğrenciler ‘’ ne zaman?’’ sorusuna arama motorundan yanıt arıyor. Sınav çalışmalarına hız kazandıran öğrenciler heyecanla Lisesi 1.dönem sınavlarını beklemeye başladı. Sınavda her soru 4 şıktan oluşmaktadır ve bu sınavda 4 yanlış bir doğruyu götürmeyecektir. Peki yapılacak?

Giriş Tarihi: 30.10.2019 10:43 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 10:43
AÖL 1.dönem sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2019- 2020 MEB AÖL sınav takvimi belli oldu

AÖL 1.dönem sınavı ne zaman yapılacak? sorusu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2019-2020 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre AÖL sınav tarihleri belli oldu. Belli sebeplerden ötürü liseyi açıktan okumak zorunda kalan öğrenciler sınav çalışmalarına hız kazandırırken '' AÖL 1.dönem sınavı ne zaman?'' sorusuna yanıt arıyor. Sınavlar iş takviminde yazan tarihlerde hafta sonu Cumartesi ve Pazar iki gün, dört oturumda yapılacak. Peki AÖL 1.dönem sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak?

AÖL 1.DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

Merakla beklenen AÖL 1.dönem sınav tarihi belli oldu. MEB 2019 2020 eğitim takviminde AÖL sınav tarihlerine yer verdi.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı takvime göre; AÖL 2019-2020 eğitim dönemi, 1. dönem sonu sınavları 07- 08 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak.

AÖL 1. dönem sınava giriş yerlerinin internette erişime açılması ise 4 Aralık'ta yapılacak.

AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

AÖL ve MAÖL sınavlarında geçerli olan ve günümüzde uygulanmakta olan Açık Lise ders geçme notu 45 puandır. Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle örgün liselerde ders geçme notu 45'ten 50 puana yükseltilmiştir. Ancak bu değişiklik şu ana kadar Açık Öğretim Lisesi'nde uygulanmamıştır.

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AÖL 1.dönem sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2019- 2020 MEB AÖL sınav takvimi belli oldu
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