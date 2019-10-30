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? başlayacak? 2019-2020 MEB ara tatil tarihleri!

MEB 2019-2020 eğitim öğretim yılına yeni bir düzenleme getirerek öğrencilerin eğitime ara verdiği tarihlere ek olarak iki kez daha ara verileceğini duyurdu. 9 Eylül 2019 tarihinde başlayan 1. Dönem içerisinde öğrenci ve velilerin yoğun olarak araştırdığı konular arasında yerini alan bu durum için "?" sorusunun cevabı aranıyor. Peki, ara tatil ne zaman? Kasım ayı tatili ayın kaçında başlayacak, ne kadar sürecek? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 30.10.2019 09:29 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 09:29
Ara tatil ne zaman? Kasım tatili ayın kaçında başlayacak? 2019-2020 MEB ara tatil tarihleri!

Yeni eğitim öğretim döneminin başladığı Eylül ayından itibaren milyonlarca öğrenci ve veli MEB tarafından yeni gelen düzenlemeyle "?" sorusuna yanıt aramaya başlamıştı. okullar başlamadan önce açıklamıştı. Öğrencileri sevindiren bu haber üzerine 9 Eylül 2019 tarihinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı da başlamış oldu. Peki, Kasım ayı tatili ne zaman yapılacak? Ara tatiller hangi tarihte olacak? 2019-2020

ARA TATİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

2019-2020 eğitim öğretim dönemine 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmen 9 Eylül tarihinde merhaba dedi. Okulların açılmasıyla veli ve öğrencilerin gözü MEB tarafından yapılan ara tatil açıklamasına çevrildi. Detaylar haberimizin devamında…

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Ara tatil ne zaman? Kasım tatili ayın kaçında başlayacak? 2019-2020 MEB ara tatil tarihleri!
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