Adalet Bakanlığı sınavları başvuruları başladı! Hakimlik savcılık sınav başvurusu nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar?

29 Aralık 2019 tarihinde, iki oturumda gerçekleştirilecek Adalet Bakanlığı sınavları için başvuru süreci başladı. Adayların, 31 Ekim 2019 tarihinde başlayıp 7 Kasım 2019'da sona erecek olan başvuru süreci içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Adaylar, elektronik ortamda ÖSYM'nin aday işlemleri sayfası üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekleri gibi bir başvuru merkezinde de işlemlerini tamamlayabilirler. Peki başvuru nasıl yapılır ve başvuru ücreti ne kadar?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 31 Ekim 2019 saat 14:00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.
Elektronik ortamda ya da herhangi bir başvuru merkezinde başvuru işlemini tamamlayan adayların, sınav ücretini yatırması gerekiyor. Sınav ücreti;
Sınav ücreti, 31 Ekim-8 Kasım 2019 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "Ödemeler" alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırılacaktır.