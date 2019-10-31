Asya’nın en iyilerinde 51 Türk üniversitesi

BUGÜN NELER OLDU

Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS, Avrupa'nın gelişmekte olan ekonomileriyle Orta Asya'nın en iyi üniversitelerini akademik intiba, öğrenci-fakülte oranı, araştırma etkisi gibi kriterlere göre sıraladı. Listenin zirvesinde Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi yer aldı. Bu yıl en iyi dereceyi 11'incilikle Koç yakalarken ODTÜ 13, Boğaziçi 15, Bilkent 16, İTÜ 20 ve Sabancı 21'inci sırada kendine yer buldu. Bu yıl listedeki Türk üniversitesi sayısı 45'ten 51'e yükseldi.Times Higher Education (THE) da bilgisayar ve mühendislik programlarında 2020'nin en iyi üniversitelerini belirledi. Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşunun listesinde Türkiye'den en iyi dereceleri Bilkent ve Sabancı mühendislikte 251-300 sıra bandıyla yakaladı. Mühendislik listesinde Türkiye'den 26, bilgisayar bilimlerindeyse 7 üniversite temsil edildi. Mühendislikte Boğaziçi 301-400, Koç 401-500, İTÜ 501-600, Erciyes 601-800 sıra bandına yerleşti.