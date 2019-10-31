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Boğaziçi’ne Avrupa’dan anlamlı ödül

Giriş Tarihi: 31.10.2019
Boğaziçi’ne Avrupa’dan anlamlı ödül
Boğaziçi Üniversitesi Tarsus- Gözlükule Kazıları Araştırma Merkezi, Avrupa Kültürel Miras Ödüllleri kapsamında "Koruma Dalı"nda ödüllendirildi. Tören Paris'te düzenlendi. Törene Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un himayelerinde Avrupa Komisyoneri Tibor Navracsics ve Maestro Placido Domingo ev sahipliği yaptı. Törende restorasyon projesini yöneten, yüksek mimar Saadet Sayın'a ödül verildi. 100 yıllık eski çırçır fabrikası Gözlükule Kazıları Araştırma Merkezi Şubat 2017'de hizmete girmişti. Proje, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı fonlarıyla Boğaziçi Üniversitesi tarafından finanse edildi.
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Boğaziçi’ne Avrupa’dan anlamlı ödül
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