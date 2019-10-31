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İçişleri Bakanlığı giriş belgeleri yayımlandı! 2019 Kaymakamlık sınavı giriş belgeleri sorgulama ekranı

İçişleri Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek kaymakam adaylarının katılacağı kaymakamlık sınavına katılacak olan adayların sınav giriş belgeleri yayımlandı. tarafından yapılan duyuruda, adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işleminin sona erdiği belirtildi. Sınava katılım sağlayacak olan kaymakam adaylarının, ÖSYM’nin aday işlemleri sayfası aracılığıyla sınav giriş belgelerini temin etmeleri gerekiyor. Peki kaymakamlık sınav giriş belgesi nasıl alınır? Belgelerin ne zamana kadar alınması gerekiyor? İşte kaymakam adayları tarafından merak edilen sorular ve cevapları...

Giriş Tarihi: 31.10.2019 09:26 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 09:28
İçişleri Bakanlığı kaymakamlık sınavı giriş belgeleri yayımlandı! 2019 Kaymakamlık sınavı giriş belgeleri sorgulama ekranı

İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz aylarda yayımladığı ilan ile boş kadrolara kaymakam alımı yapılacağını, bunun için ÖSYM tarafından sınav uygulanacağını duyurdu. Ardından yapılan başvuruların değerlendirilme süreci sona ererken sınava katılmaya uygun bulunan adayların sınav giriş belgeleri açıklandı. Devam eden süreçte adayların, belirtilen tarihe kadar sınav giriş belgelerini çıktısını alması, sınav günü ve saatinde belgede yazılı olan sınav salonunda hazır bulunmaları gerekiyor.

KAYMAKAMLIK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınav giriş belgeleri ÖSYM'nin aday işlemleri sayfası aracılığıyla temin ediliyor. Adaylar, ÖSYM şifreleri ile söz konusu sayfaya giriş yapabilecekleri gibi e-Devlet şifreleri aracılığıyla da sınav giriş belgelerini temin edebilirler.

KAYMAKAMLIK SINAVI GİRİŞ BELGESİNİ TEMİN ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

30 Ekim günü saat 14:00 itibarıyla sınav giriş belgeleri erişime açılan kaymakamlık sınavı, 9 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Tam adı 019 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı olan sınav, saat 10:00'da başlayacak.

KAYMAKAMLIK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak. Kaymakamlık sınavı sonuçları 4 Aralık 2019 tarihinde belli olacak.

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İçişleri Bakanlığı kaymakamlık sınavı giriş belgeleri yayımlandı! 2019 Kaymakamlık sınavı giriş belgeleri sorgulama ekranı
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