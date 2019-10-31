Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı!  2018-YDUS ek yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır?

ÖSYM tarafından uygulanan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı puanı doğrultusunda yapılan yerleştirme tercihlerinin değerlendirilme süreci sona erdi. ÖSYM, sürecin sona erdiğini ve adayların tercihlerinin sonuca ulaştırıldığı bugün itibarıyla duyurdu. ÖSYM tarafından yapılan duyurunun ardından tıpta uzmanlık için yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekleyen adaylar, sonuçların açıklanması ile birlikte 2018 YDUS ek yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır sorusuna yanıt aramaya başladı.

2018 YDUS SINAV SONUÇLARI ÖSYM SORGULAMA EKRANI

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 18-22 Ekim 2019 arasında tercihleri alınan 2018-YDUS Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum alanlarına ait ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.