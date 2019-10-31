YDUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından uygulanan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı puanı doğrultusunda yapılan yerleştirme tercihlerinin değerlendirilme süreci sona erdi. ÖSYM, sürecin sona erdiğini ve adayların tercihlerinin sonuca ulaştırıldığı bugün itibarıyla duyurdu.

YDUS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın 3 alanına ait ek yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, tercihleri 18-22 Ekim'de alınan 2018-YDUS'un 3 alanına ait ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.