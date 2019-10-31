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YDUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca () Sınavı'na (2018-YDUS) ilişkin ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

AA Eğitim
Giriş Tarihi: 31.10.2019 11:28 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 11:32
YDUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından uygulanan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı puanı doğrultusunda yapılan yerleştirme tercihlerinin değerlendirilme süreci sona erdi. ÖSYM, sürecin sona erdiğini ve adayların tercihlerinin sonuca ulaştırıldığı bugün itibarıyla duyurdu.

YDUS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın 3 alanına ait ek yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, tercihleri 18-22 Ekim'de alınan 2018-YDUS'un 3 alanına ait ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

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YDUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
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