Adalet Bakanlığı sınavları başvuruları başladı! 2019 Hakimlik savcılık sınav başvurusu nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar?

29 Aralık 2019 tarihinde, iki oturumda gerçekleştirilecek Adalet Bakanlığı sınavları için başvuru süreci başladı. Adayların, 31 Ekim 2019 tarihinde başlayıp 7 Kasım 2019'da sona erecek olan başvuru süreci içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Adaylar, elektronik ortamda ÖSYM'nin aday işlemleri sayfası üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekleri gibi bir başvuru merkezinde de işlemlerini tamamlayabilirler. Peki başvuru nasıl yapılır ve başvuru ücreti ne kadar?

ADALET BAKANLIĞI HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAVLARINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 31 Ekim 2019 saat 14:00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

ADALET BAKANLIĞI HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAVLARI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Elektronik ortamda ya da herhangi bir başvuru merkezinde başvuru işlemini tamamlayan adayların, sınav ücretini yatırması gerekiyor. Sınav ücreti;

1 sınava katılan adaylar için 216,00 TL;

2 sınava katılan adaylar için 324,00 TL,

3 sınava katılan adaylar için 432,00 TL'dir.

Sınav ücreti, 31 Ekim-8 Kasım 2019 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "Ödemeler" alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırılacaktır.