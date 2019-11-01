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sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2019 ile İYEP sınav sonuçları nasıl, nereden sorgulanır?

olarak bilinen sınav sonuçları yoğun ilgi görüyor. () tarafından ilkokulların 3. ve 4. Sınıflarında devam eden ancak Türkçe ve Matematik derslerinden yeterli kazanımları edinemeyen öğrenciler için düzenlenen İYEP yeni eğitim öğretim yılından itibaren sadece üçüncü sınıfların katılımı ile gerçekleştirilecek. Hem öğrencilerin hem de velilerin merakla beklediği ? İlkokullarda Yetiştirme Programı sınav sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

Giriş Tarihi: 1.11.2019 09:30 Güncelleme Tarihi: 1.11.2019 09:30
İYEP sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2019 MEB ile İYEP sınav sonuçları nasıl, nereden sorgulanır?

" sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını arayan öğrenci ve veliler için heyecan dorukta. İlkokulların üçüncü ve dördüncü sınıflarına devam eden ancak çeşitli sebeplerden ötürü önceki yıllarda Türkçe ve Matematik derslerinden yeteri kadar kazanım sağlayamayan öğrencilerin gelişiminin eksiksiz şekilde tamamlanması adına yapılan program olan İYEP sınavına 2019 - 2020 eğitim öğretim yılından itibaren sadece 3. sınıflar katılabilecek. Peki ? İlkokullarda Yetiştirme Programı sınav sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

İYEP SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? SORGULAMA NASIL YAPILIR?

2019 İYEP sınav sonuçları ve sorgulama işlemlerine dair tüm bilgilere haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

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İYEP sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2019 MEB ile İYEP sınav sonuçları nasıl, nereden sorgulanır?
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