İYEP sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2019 MEB ile İYEP sınav sonuçları nasıl, nereden sorgulanır?

İlkokullarda Yetiştirme Programı "İYEP sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını arayan öğrenci ve veliler için heyecan dorukta. İlkokulların üçüncü ve dördüncü sınıflarına devam eden ancak çeşitli sebeplerden ötürü önceki yıllarda Türkçe ve Matematik derslerinden yeteri kadar kazanım sağlayamayan öğrencilerin gelişiminin eksiksiz şekilde tamamlanması adına yapılan program olan İYEP sınavına 2019 - 2020 eğitim öğretim yılından itibaren sadece 3. sınıflar katılabilecek. Peki İYEP sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İlkokullarda Yetiştirme Programı sınav sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

İYEP SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? SORGULAMA NASIL YAPILIR?

2019 İYEP sınav sonuçları ve sorgulama işlemlerine dair tüm bilgilere haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.