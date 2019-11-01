LGS örnek soruları yayınlandı mı? 2020 LGS ne zaman? MEB takvimi!

On binlerce öğrenci Liselere Geçiş Sınavı (LGS) örnek sorularını merak ediyor. Kaliteli ve iyi bir lisede eğitim almak isteyen 8.sınıf öğrencileri Kasım ayı örnek soruların yayınlanmasını beklerken sınav tarihini de araştırıyor. Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları için yapılan Liselere Geçiş Sınavı iki oturumda yapılacak. 2020 LGS'de soru sayısı, ders dağılımları ve sınav süresinde değişiklik yapılmayacak. Peki LGS örnek soruları yayınlandı mı? 2020 LGS ne zaman? İşte ayrıntılar...

LGS NE ZAMAN YAPILACAK? LGS KASIM AYI ÖRNEK SORULAR YAYINLANDI MI?

Haberimizde, LGS örnek soruları ve 2020 sınav tarihine ilişkin detaylara erişebilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS 2020 sınav tarihini duyurdu.