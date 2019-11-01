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örnek soruları yayınlandı mı? 2020 ? takvimi!

tarafından uygulanan () örnek soruları yoğun ilgi görüyor. İyi bir lisede eğitim görmek isteyen 8.sınıf öğrencileri ‘’ LGS örnek soruları yayınlandı mı?’’ sorusuna arama motorundan hızla yanıt aramaya başladı. Ekim ayı örnek sorularının yayınlanmasıyla birlikte gözler Kasım ayı LGS örnek sorularına çevrilmiş durumda. Örnek soruların içerisinde sayısal ve sözel testlerde sorulacak soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer veriliyor. Peki 2020 ? Kasım ayı örnek sorular yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 1.11.2019 10:32
LGS örnek soruları yayınlandı mı? 2020 LGS ne zaman? MEB takvimi!

On binlerce öğrenci () örnek sorularını merak ediyor. Kaliteli ve iyi bir lisede eğitim almak isteyen 8.sınıf öğrencileri Kasım ayı örnek soruların yayınlanmasını beklerken sınav tarihini de araştırıyor. Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları için yapılan Liselere Geçiş Sınavı iki oturumda yapılacak. 2020 LGS'de soru sayısı, ders dağılımları ve sınav süresinde değişiklik yapılmayacak. Peki LGS örnek soruları yayınlandı mı? 2020 ? İşte ayrıntılar...

LGS NE ZAMAN YAPILACAK? LGS KASIM AYI ÖRNEK SORULAR YAYINLANDI MI?

Haberimizde, LGS örnek soruları ve 2020 sınav tarihine ilişkin detaylara erişebilirsiniz.

(), sınav tarihini duyurdu.

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LGS örnek soruları yayınlandı mı? 2020 LGS ne zaman? MEB takvimi!
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