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burs sonuçları açıklandı mı? VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ne zaman belli olacak? İşte detaylar

, ortaöğrenim ve yükseköğrenim düzeyinde eğitim hayatını sürdüren öğrencilere burs veriyor. Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine ise 250,00 TL tutarında verilen burs ücretinden Türkiye’de faaliyet gösteren eğitim gören yabancı uyruklu yükseköğrenim düzeyinde öğrenciler ise 500,00 TL olarak faydalanıyor. Söz konusu burs için ortaöğrenim öğrencilerinin başvuru süreci 9 Ekim tarihinde sona erdi. Yükseköğrenim burs başvuruları ise 30 Ekim tarihinde son bulacak. Başvuru süreci sonlanmasıyla birlikte öğrenciler burs sonuçlarının açıklanacağı tarihe beklemeye koyulacak. Peki burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ne zaman belli olacak? Öğrenciler başvurularının sonucunu nasıl sorgulayacak? İşte VGM bursu ile ilgili merak edilen detaylar…

Giriş Tarihi: 1.11.2019 09:54 Güncelleme Tarihi: 1.11.2019 09:55
VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ne zaman belli olacak? İşte detaylar

Öğrenciler, öğrenim hayatları süresince çeşitli kurumlardan destek alarak maddi açıdan daha rahat bir öğrencilik hayatı geçirmek, bu sebeple de önlerindeki burs fırsatlarını değerlendirmek istiyor. Bu fırsatlardan bir tanesi de Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından orta ve yükseköğrenim düzeyindeki öğrencilere verilen maddi destek. Söz konusu maddi destek kapsamında VGM tarafından çok sayıda öğrenciye verilen destek için yapılan başvuruların ne zaman sonuçlanacağı ise merak konusu. İşte öğrencilerin yoğun olarak araştırdığı VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı…

VGM BURS BAŞVURUSU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs başvurularının ne zaman açıklanacağına dair henüz kesinleşmiş bir tarih yok. Burs başvurularının açıklanacağı tarih, kurumun resmi sitesi üzerinden öğrenciler ile paylaşılacak. Geçen yıldan yola çıkılarak başvuru sonuçlarının 2020 Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl yapılan başvuruların sonuçları, 5 Ocak tarihinde öğrenciler ile paylaşılmıştı. Bu yıl da sonuçların açıklanacağı tarih ile ilgili beklenti aynı yönde.

VGM BURSU BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Başvuru sonuçları sorgulama işlemi, başvuru işlemlerinde olduğu gibi kurumun resmi sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

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VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ne zaman belli olacak? İşte detaylar
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