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sınav tarihleri belli oldu! AÖF sınavları ne zaman yapılacak? İşte güz dönemi tarihleri takvimi

fakültesinde eğitim gören binlerce öğrenci kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemlerini tamamlamıştı. Güz dönemi içerisinde belirli tarihlerde sınava girecek olan Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin beklediği sınav tarihleri belli oldu. Anadolu Üniversitesi resmi sitesi üzerinden paylaşılan takvim öğrenciler tarafından yoğun olarak araştırıyor. Peki, AÖF güz dönemi sınav tarihleri ne zaman? İşte AÖF sınav takvimi ve tarihleri…

Giriş Tarihi: 2.11.2019 11:42 Güncelleme Tarihi: 2.11.2019 11:42
AÖF sınav tarihleri belli oldu! AÖF sınavları ne zaman yapılacak? İşte güz dönemi tarihleri takvimi

sınav takvimi tarafından resmi site üzerinden öğrencilerle paylaşıldı. Güz dönemi içerisinde girmekle yükümlü olunan sınavlar genel olarak her yıl bu zamanlarda Anadolu Üniversitesi tarafınca belirlenirdi. Öğrenciler bunu arıyordu. Üniversite eğitimlerine açıktan devam eden veya ikinci üniversite olarak okuyan adaylar araştırıyor. Peki, AÖF güz dönemi sınav tarihleri ne zaman? İşte

AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

Üniversite eğitimlerine açık öğretim üzerinden devam edecek olan binlerce aday internet üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Haberimizin devamından www.anadolu.edu.tr/acikogretim sitesinden açıklanan tarihlere ulaşabilirsiniz...

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AÖF sınav tarihleri belli oldu! AÖF sınavları ne zaman yapılacak? İşte güz dönemi tarihleri takvimi
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