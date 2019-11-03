İlk ara tatil ne zaman olacak? MEB takvimine göre Kasım ara tatili hangi tarihte başlıyor? MEB 2019-2020 dönem takviminde duyurmuştu!

MEB ara tatil tarihini ve 2019-2020 eğitim öğretim döneminin takvimini dönem başında açıklamıştı. Uzun bir mola sürecinin ardından öğrenciler için yeni dönem başladı. Kasım ara tatiline sayılı günler kala öğrenci, veli ve öğretmenler internet üzerinden araştırmalara başladı. Bu yıl bilindiği üzere MEB yeni ara tatil sisteminin uygulanacağını duyurmuştu. İşte 2019-2020 MEB takvimi...

ARA TATİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Uzun bir yaz tatili maratonunun ardından gözler okulların açılacağı tarihe çevrilmişti. MEB resmi takviminde İlkokul 1. sınıflar, 2 Eylül 2019 tarihinde, diğer sınıflar ise 9 Eylül 2019 Pazartesi günü 2019-2020 eğitim dönemine başlamıştı.

Öğrenciler, 18-22 Kasım tarihinde bir haftalık ara tatil yapacak.

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek. 13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),2019-2020 eğitim-öğretim takviminde okulların açılacağı tarihi ve sınav takvimini resmi internet sitesine erişime açtı. Buna göre;

- 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başlayacak.

- 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

- 25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar birinci dönem devam edecek.

- Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

- İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

- 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

- Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak.

- 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.