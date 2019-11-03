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2020 Kasım ayı örnek soruları yayımlandı mı? LGS Kasım ayı örnek soruları ne zaman yayımlanacak?

Sene sonu itibarıyla ’ye girip eğitim hayatına lise düzeyinde devam edecek öğrenciler, her ay Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenli olarak yayımlanan örnek soruları yakından takip ediyor. Bakanlık tarafından LGS’nin uygulanacağı tarihin de geçtiğimiz günlerde açıklanması, öğrencilerin sınav heyecanını katladı. Bu bağlamda öğrenciler, geçtiğimiz aylarda olduğu gibi bu ay için de yayımlanacak örnek soruları beklemeye koyuldu. 2020 LGS Kasım ayı örnek soruları ne zaman yayımlanacak sorgusu, liseye geçmenin heyecanını yaşayan öğrencilerin arama motorlarında araştırdığı en popüler konu haline gelirken, Milli Eğitim Bakanlığı henüz konuyla ilgili net bir tarih belirtmedi. Peki beklentiler soruların hangi tarihte açıklanacağı yönünde? Milli Eğitim Bakanlığının ne zaman açıklama yapması bekleniyor? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 3.11.2019 15:32
LGS 2020 Kasım ayı örnek soruları yayımlandı mı? MEB LGS Kasım ayı örnek soruları ne zaman yayımlanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, konusunda öğrencilerin sınava daha iyi hazırlanabilmesi amacıyla her ay düzenli olarak LGS örnek soruları yayımlıyor. Yayımlanan örnek sorular, sınava girecek öğrencilerin yanı sıra en az öğrenciler kadar heyecanlı olan ebeveynleri tarafından da dikkatle takip ediliyor. Sözel ve sayısal bölümler için ayrı olarak örnek soru kitapçığının, Kasım ayının kaçında yayımlanacağı ise merak konusu.

Haberimizin devamından konuya ilişkin tüm detaylar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

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LGS 2020 Kasım ayı örnek soruları yayımlandı mı? MEB LGS Kasım ayı örnek soruları ne zaman yayımlanacak?
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