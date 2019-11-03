LGS 2020 Kasım ayı örnek soruları yayımlandı mı? MEB LGS Kasım ayı örnek soruları ne zaman yayımlanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS konusunda öğrencilerin sınava daha iyi hazırlanabilmesi amacıyla her ay düzenli olarak LGS örnek soruları yayımlıyor. Yayımlanan örnek sorular, sınava girecek öğrencilerin yanı sıra en az öğrenciler kadar heyecanlı olan ebeveynleri tarafından da dikkatle takip ediliyor. Sözel ve sayısal bölümler için ayrı olarak örnek soru kitapçığının, Kasım ayının kaçında yayımlanacağı ise merak konusu.

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