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sınavı nasıldı? Sınava giren adayların yorumlarına göre sınav zor muydu, kolay mıydı?

3 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen ve toplamda 3 saat süren ’in sona ermesinin ardından adaylar, sınav sorularının başkaları tarafından nasıl değerlendirildiğini merak ediyor. Bu bağlamda YÖKDİL sınav soruları nasıldı? Sınav soruları kolay mıydı? Gibi soruların cevapları araştırılmaya başlanırken, sınava katılan adayların büyük bir çoğunluğu, sınav hakkındaki değerlendirmesini sosyal medya mecralarından paylaşmaya başladı. Adayların sınav hakkındaki yorumlarından yola çıkarak YÖKDİL zor muydu sorusunu yanıtlamaya çalıştık.

Giriş Tarihi: 3.11.2019 15:48
YÖKDİL sınavı nasıldı? Sınava giren adayların yorumlarına göre sınav zor muydu, kolay mıydı?

41 ilde bulunan 47 sınav merkezinde gerçekleştirilen 'in tamamlanmasının ardından, sınav hakkındaki yorumlar merak edilmeye başlandı. YÖKDİL sınav soru ve cevaplarının yayımlanacağı tarihe kadar sınav hakkındaki yorumlardan yola çıkarak başarısını ölçmek isteyen adaylar, YÖKDİL sınav soruları nasıldı sorusuna yanıt arıyor. Sabah.com.tr olarak sınav hakkında sosyal mecralarda yapılan yorumlar doğrultusunda adayların sınav sorularının zorluğuna ilişkin merakını gidermeye çalıştık.

Bir sonraki sayfaya geçerek sınav hakkında yapılan yorumları okuyabilirsiniz.

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YÖKDİL sınavı nasıldı? Sınava giren adayların yorumlarına göre sınav zor muydu, kolay mıydı?
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