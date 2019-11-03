YÖKDİL soru ve cevapları PDF’i ne zaman yayımlanacak? ÖSYM YÖKDİL sınav sorularını ne zaman paylaşır?

ÖSYM'nin YÖKDİL soru ve cevaplarını paylaşması ile birlikte adaylar, sınav kağıtlarını kontrol ederek sınavdan elde ettikleri sonucu tespit edebilecek. ÖSYM'nin yabancı dil bilgisini ölçme amacıyla uyguladığı sınavın soru ve cevaplarının paylaşılacağı tarih ise merak konusu. Bununla birlikte adaylar, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını da merak ediyor. İşte adayların konuya ilişkin merak ettiği detaylar…

YÖKDİL SORULARI NE ZAMAN PAYLAŞILACAK?

ÖSYM'den konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla sınav soruları ve cevaplarının hangi tarihte adaylar ile paylaşılacağına ilişkin net bir tarih yok. Soruların ve cevap anahtarının önümüzdeki hafta açıklanması beklenirken YÖKDİL sınav sonuçlarının da Kasım ayının son günlerinde adaylara duyurulacağı tahmin ediliyor. Sorular ve cevaplar ÖSYM'nin aday işlemleri sayfası üzerinden erişime açılacak.

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3 Kasım 2019 tarihinde uygulanan YÖKDİL'in sonuçlarının, Kasım ayının son haftasında, 28 Kasım 2019 tarihinde açıklanması bekleniyor.

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