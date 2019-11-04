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hakimlik savcılık sınavı başvuruları başladı! 2019 Hakimlik savcılık sınav başvurusu nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar?

bünyesinde görev yapacak hakim, savcı gibi meslek gruplarındaki personellerin belirlenmesi için tarafından uygulanan 2019 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı, 2019-Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı ve 2019-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı için başvurular alınmaya başladı. 7 Kasım’a kadar devam edecek başvuru sürecinin 31 Ekim tarihi itibarıyla birlikte başlamasının ardından, Adalet Bakanlığı sınavları için başvuru nasıl yapılır sorusu araştırılmaya başladı. İşte Adalet Bakanlığı hakimlik ve savcılık sınavları başvuru ekranı erişimi ve başvuru nasıl yapılır sorusunun cevabı…

Giriş Tarihi: 4.11.2019 16:01 Güncelleme Tarihi: 4.11.2019 16:01
Adalet Bakanlığı hakimlik savcılık sınavı başvuruları başladı! 2019 Hakimlik savcılık sınav başvurusu nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar?

29 Aralık 2019 tarihinde, iki oturumda gerçekleştirilecek Adalet Bakanlığı sınavları için başvuru süreci başladı. Adayların, 31 Ekim 2019 tarihinde başlayıp 7 Kasım 2019'da sona erecek olan başvuru süreci içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Adaylar, elektronik ortamda ÖSYM'nin aday işlemleri sayfası üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekleri gibi bir başvuru merkezinde de işlemlerini tamamlayabilirler. Peki başvuru nasıl yapılır ve başvuru ücreti ne kadar?

ADALET BAKANLIĞI HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAVLARINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 31 Ekim 2019 saat 14:00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

ADALET BAKANLIĞI HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAVLARI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Elektronik ortamda ya da herhangi bir başvuru merkezinde başvuru işlemini tamamlayan adayların, sınav ücretini yatırması gerekiyor. Sınav ücreti;

  • 1 sınava katılan adaylar için 216,00 TL;
  • 2 sınava katılan adaylar için 324,00 TL,
  • 3 sınava katılan adaylar için 432,00 TL'dir.

Sınav ücreti, 31 Ekim-8 Kasım 2019 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "Ödemeler" alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırılacaktır.

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Adalet Bakanlığı hakimlik savcılık sınavı başvuruları başladı! 2019 Hakimlik savcılık sınav başvurusu nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar?
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