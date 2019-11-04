Bu yıl YKS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM ile 2020 YKS üniversite sınav tarihi belli oldu mu?

Her sene düzenli bir çalışma sistemi sayesinde istedikleri üniversite hayaline kavuşmayı planlayan adaylar üniversite sınavı ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Arama motorlarında "YKS ne zaman yapılacak?" araştırması yapanlar gözlerini ÖSYM'ye çevirdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan üniversite sınavı başvuruları nasıl yapılacak? Üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek olan YKS 2020 ne zaman? Üniversite sınavı tarihleri belli oldu mu? İşte 2020 YKS süreci…

YKS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK? ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS 2020 için üniversite adayları gözlerini ÖSYM'ye çevirdi. Adaylar süreç ile ilgili tüm detayları öğrenmek isterken araştırmalarına hız kazandırdı. Haberimizin devamından YKS 2020 süreci ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.