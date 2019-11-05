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ne zaman? lisans ve önlisans başvuruları ne zaman başlıyor? takvimi!

Devlet memuru olmak isteyen binlerce vatandaş 2020 sınav takvimini araştırmaya başladı. (KPSS) lisans ve önlisans sınavları tarafından her yıl düzenli olarak yapılıyor. Bu bağlamda kamu kuruluşlarında çalışmak isteyen vatandaşlar ‘’ ?’’ sorusuna yanıt arıyor. Türkiye’de devlet kurumlarına personel alımı için ÖSYM tarafından hazırlanıp uygulanan bir sınav için başvurular ÖSYM’nin resmi sitesinde http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer alacaktır. Peki 2020 KPSS ne zaman? Lisans ve önlisans başvuruları ne zaman başlıyor?

Giriş Tarihi: 5.11.2019 09:09 Güncelleme Tarihi: 5.11.2019 09:09
KPSS ne zaman? KPSS 2020 lisans ve önlisans başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM takvimi!

On binlerce vatandaş ne zaman? sorusuna, yanıt aramaya başladı. tarafından her yıl düzenli olarak uygulanan için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Şimdiden sınav çalışmalarına hız kazandıran vatandaşlar ÖSYM sınav takvimini araştırıyor. Başvuru işleminin yapılabilmesi için adayın başvuru merkezine şahsen gitmesi gerekiyor. Başvuru merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmî iş gününde ve resmî iş saatleri arasında alınacaktır. Peki 2020 yapılacak? ve önlisans başvuruları ne zaman başlıyor?

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Memur olmak isteyenler, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2020 sınav takvimini araştırıyor. Haberimizde KPSS tarihlerine dair detaylara erişebilirsiniz.

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KPSS ne zaman? KPSS 2020 lisans ve önlisans başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM takvimi!
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