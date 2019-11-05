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burs sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2019 için tarih belli oldu mu?

burs başvuru sonuçları yoğun olarak araştırılıyor. Burs başvuru sürecini eksiksiz tamamlayan adaylar konu ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim şeklinde verilecek olan burs başvuru süreçlerinin tamamlanmasının ardından gözler Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne çevrildi. Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60 TL, yükseköğrenim öğrencilerine ise aylık 250 TL verilecek olan burs, Türkiye'de eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler için de 500 TL tutarında veriliyor. Bu bağlamda ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü için tarih belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 5.11.2019 15:37 Güncelleme Tarihi: 5.11.2019 15:37
VGM Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2019 VGM burs başvuru sonuçları için tarih belli oldu mu?

sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 9 Ekim tarihinde ortaöğrenim, 30 Ekim tarihinde ise yükseköğrenim burs başvuru sürecinin tamamlanması ile birlikte öğrenciler sonuçların açıklanması için merakla bekliyorlar. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim düzeyinde eğitim hayatını sürdüren öğrencilere verilen burs olarak bilinen bursları Türkiye'de yaşayıp da eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilere de veriliyor. Bu bağlamda; ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü için tarih belli oldu mu?

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haberimizin içeriğinden VGM burs başvuru sonuçları ile ilgili tüm süreci öğrenebilir, gerekli bilgileri edinebilirsiniz.

İşte ayrıntılar…

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VGM Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2019 VGM burs başvuru sonuçları için tarih belli oldu mu?
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