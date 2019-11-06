ALES/3 sınav giriş yerleri belli oldu mu? Sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanır?

Bu yıl 3. kez uygulanacak olan ALES 3 sınavının tarihi 17 Kasım. Sınava yaklaşık 10 gün kala adaylar, sınav giriş belgeleri açıklandı mı sorusunun yanıtını araştırıyor. Sınav giriş belgelerinin açıklanması ile birlikte sınava girecekleri bina ve salon hakkında bilgi sahibi olmak isteyen adayların meraklı bekleyişi sürerken sınav giriş belgeleri nasıl sorgulanır sorusu da adayların yanıt beklediği bir başka soru.

ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLUR?

ALES 3 sınav giriş yerlerinin, ÖSYM tarafından resmi bir tarih belirtilmemekle birlikte sınavdan 5 gün önce, 12 Kasım 2019 tarihinde yayımlanarak adaylar ile paylaşılması bekleniyor. Sınav giriş belgelerinin açıklanmasıyla birlikte, sınava giriş yapacakları bina, salon gibi detaylar hakkında bilgi sahibi olabilecekler.

ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

ALES'E girecek olan adayların sınav giriş belgesi sorgulama işlemini ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından gerçekleştirecek. Adaylar, söz konusu sayfaya ÖSYM şifreleri ya da e-Devlet kapısı aracılığıyla erişim sağlayabilirler.

ALES 3 SINAVI NE ZAMAN?

Yıl içerisinde belirli periyotlarla birden çok uygulanan ALES'in üçüncüsü, 17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak.