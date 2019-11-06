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duyurdu: güz dönemi sınavları ne zaman yapılacak? 2019 AÖF sınav tarihleri belli oldu

Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim öğretim hayatlarını sürdüren yüz binerce öğrenciyi ilgilendiren güz dönemi sınav tarihleri belli oldu. Böylelikle, öğrencilerin gerek vize gerekse final için yanıtını aradığı '2019 AÖF güz dönemi sınavları ne zaman yapılacak?' sorusu da cevabına ulaşmış oldu. Anadolu Üniversitesince 2019-2020 AÖF ara ve dönem sonu sınav takvimi paylaşılırken merak edilen detaylar da aktarıldı. Peki, AÖF güz dönemi sınav tarihleri ne zaman yapılacak? Konuya yönelik detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 6.11.2019 11:12
Anadolu Üniversitesi duyurdu: AÖF güz dönemi sınavları ne zaman yapılacak? 2019 AÖF sınav tarihleri belli oldu

Büyük bir merakla beklenilen 2019-2020 sınav takvimi, tarafından resmen açıklandı. Geçtiğimiz haftalarda kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından, yüz binlerce öğrenci '2019 AÖF sınav tarihleri belli oldu mu?' sorusuna yanıt arıyordu. Güz dönemi için ara (vize) ve dönem sonu (final) sınav tarihleri bilgisini paylaşan kurum, merak edilen detayları da aktardı. Tam bu noktada, çalışma programlarını şekillendirmek isteyen öğrenciler de AÖF güz dönemi sınav tarihleri hakkında araştırmalarını arttırdı.

2019 AÖF VİZE VE FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Sizler için hazırlaıdğımız haberimizin detaylarından, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından güz dönemi için paylaşılan 2019-2020 takvimi hakkında bilgi edinebilir; AÖF güz dönemi sınav tarihleri için güncel bilgilere eksiksiz bir şekilde ulaşabilirsiniz.

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Anadolu Üniversitesi duyurdu: AÖF güz dönemi sınavları ne zaman yapılacak? 2019 AÖF sınav tarihleri belli oldu
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