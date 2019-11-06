Geleceğin meslekleri için beyin fırtınası

BUGÜN NELER OLDU

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) dijitalleşen dünyada ihtiyaç duyulan alan ve meslekleri belirlemek için tarihindeki en kapsamlı konferansa ev sahipliği yaptı. "Geleceğin Meslekleri Mesleklerin Geleceği" başlıklı kongreye akademi ve iş dünyasının temsilcileri katıldı. Kongrenin açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile YÖK Başkanı Yekta Saraç yaptı. Kongreye TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı. İş dünyası gelecekte ihtiyaç duyulan istihdam alanlarıyla ilgili beklentilerini akademik camiayla paylaştı.Kongrede konuşan Oktay "Dijitalleşme son 10 yılda çalışma hayatına 2 milyon yeni iş kolu kazandırdı. Bugün açılışını yaptığımız çalıştayın çıktıları doğrultusunda 2020'de yeni stratejik programların açılmaya devam edeceğine inanıyorum" dedi.Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç ise geleceğin mesleklerini belirleme sürecinde geniş kapsamlı ilk toplantının gerçekleştiğini ifade ederek "Dünyadaki işlerin yüzde 90'ı bilişim teknolojileri (IT) yetenekleri gerektiriyor. Ötelemeye zamanımız yok. Bugün işe başlamadığımız takdirde gelişen ve hızla ilerleyen süreçlere uyum sağlamamız yarın mümkün olmayabilir" mesajını iletti.Saraç önümüzdeki yıllardan itibaren YÖK 100/2000 doktora programında da geleceğin mesleklerinde yeni alanların yer alacağı müjdesini verdi. Kongrede akademisyen ve iş dünyasının temsilcileriyle ortak çalıştaylar da düzenlendi. Çalıştay sonuçları öneri olarak Yükseköğretim Kurulu'na da sunulacak.