İş güvenliği sınav başvurusu için bugün son gün! ÖSYM ile İSG sınavı ne zaman, nasıl başvurulur?

İş sağlığı ve güvenliği sınavı başvurusu için bugün son gün! Herhangi bir işyerinde çalışanların korunmasını ve güvenliğini sağlama görevini üstlenen bu görevi üstlenmek için yapılan bu sınav Aralık ayında yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından uygulanan İSG sınavı ne zaman? Sorusu araştırılmaya devam ediyor. Peki, İSG sınav başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm detaylar…

İSG SINAVI NE ZAMAN?

2019 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 14 Aralık 2019 tarihinde; Adana, Ankara, Antalya, Bursa,

Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illerinde yapılacaktır. Sertifika alanlarına bağlı olarak başvuran aday sayısının 1000'den daha az olduğu sınav merkezlerinde sınav yapılıp yapılmayacağına ÖSYM tarafından başvurular alındıktan sonra karar verilecektir. Başvuran aday sayısının 1000'den daha az olduğu sertifika alanlarında sınav sadece Ankara'da da yapılabilecektir. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 75 dakika olacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

İSG SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

25 Ekim 2019 - 06 Kasım 2019 tarihleri arasında alınan İSG başvuruları sonrasında, İSG sınav tarihi merak konusu oldu. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.