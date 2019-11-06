ÖSYM 2020 sınav takvimi açıklandı mı? ÖSYM takvimi ile 2020 KPSS, DGS, YKS, LGS, ALES ne zaman ve hangi tarihte yapılacak?

Yeni eğitim öğretim yılının ilk döneminde olduğumuz şu günlerde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafınca düzenlenen sınavlara katılım sağlayacak milyonlarca öğrencinin gözü 2020 ÖSYM sınav takvimine çevrildi. Bilindiği üzere, LGS, YKS, KPSS, DGS, ALES gibi sınavların tarihleri belirlenen takvimde yer alıyor ve öğrenciler de buna uygun çalışma programlarını kendilerine uygun şekilde hazırlıyor. YKS ile milyonlarca öğrenci yüksek öğretim kurumlarına yerleşirken KPSS ile kamu personeli kapsamında alım yapılıyor.

ÖSYM 2020 SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

Milyonlarca kişinin merakla beklediği 2020 ÖSYM sınav takvimi yayınlanmadı. Sınav takviminin önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor. Bu nedenle henüz 2020 KPSS başvurularının da ne zaman yapılacağı belli olmadı. Resmi olarak takvim yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

Ancak 2019 ÖSYM sınav takviminde yer alan tarihlerden tahmini tarih aralığını öğrenebilirsiniz...

2019 ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

2020 LGS HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi, 7 Haziran 2020 olarak belirlendi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin iki oturum olarak düzenlenen sınavda soru sayısı, ders dağılımları ve sınav süresinde değişiklik yapılmadı.