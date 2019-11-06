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Öğretmelerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak için Mektebim Koleji ile Arel Üniversitesi "Sana Değer Öğretmenim" projesini başlattı. İlk aşamada tezsiz işletme yüksek lisans programı var. Okul öğretmenleri arasından mülakatta başarılı elde eden bir grup öğretmen, üniversitede işletme yüksek lisans programına başladı. Projenin bir diğer ayağını ise yurtdışı eğitim programları oluşturacak. Projeyle ilgili bilgi veren Mektebim Koleji Genel Müdürü Servet Özkök "Yurt dışındaki eğitim kurumlarıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Öğretmenlerimizin gerek yurt dışına gönderilmesi gerekse yurt dışından gelen eğitmenler ile öğretmenlerimizin görüştürerek 'Dünyada neler oluyor?' İşte bu konuda kendilerini geliştirmelerini sağlayacağız" dedi. Arel Üniversitesi Rektörü Ali Argun Karacabey ise "Milli Eğitim Bakanlığı'nın son dönemde yaptığı yeniliklerin de bu tür iş birliklerinin artmasını zorunlu hale getireceğini düşünüyorum" diye konuştu.