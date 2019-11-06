YÖKDİL sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM ile 2019 YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama

Bu yıl 7.'sı düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, 3 Kasım tarihinde yurt genelinde çeşitli merkezlerde gerçekleşti. Bireyler, gerek yabancı dil tazminatı gerekse dil puanı içinde sınava yoğun katılım gösterdi. Bu doğrultuda, 'YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtı da en çok yanıtı merak edilenler arasında öne çıkıyor. Zira, hedefledikleri puanı elde edip edemeyeceklerini öğrenmek isteyen adaylar, YÖKDİL sonuçları için beklemeye koyuldu. Peki, 2019 YÖKDİL sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Detayları sizler için derledik.

YÖKDİL SONUÇLARI ÖSYM TARAFINDAN NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Büyük bir merakla beklenilen YÖKDİL sınav sonuçları, 28 Kasım 2019 Perşembe günü adayların erişimine açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını elektrnoik ortamda öğrenecek.

YÖKDİL SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

YÖKDİL sonuçları sorgulama işlemleri, https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

ÖSYM SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖKDİL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

3 Kasım 2019'da yapılan YÖKDİL'in temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yüzde 10'u erişime açıldı. 4 Kasım itibariyle erişime açılan soru ve cevaplar ÖSYM AİS üzerinden on gün süreyle görüntülenecek.

YÖKDİL CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ